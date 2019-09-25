آليات الاحتلال تتوغل شرق بلدة القرارة بمحافظة خانيونس

حدود بين غزة وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت آليات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، شرق بلدة القرارة بمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وذكرت مصادر محلية، أن أربع جرافات، وثلاث حفارات توغلت لعشرات الأمتار انطلاقا من موقع (كوسوفيم) العسكري، وشرعت بأعمال تجريف أراضي المواطنين.