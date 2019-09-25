يتقدمهم آفي ديختر.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الاقتحامات الأحد المقبل









رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، بينهم رئيس جهاز (شاباك) أسبق، آفي ديختر، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.وأفادت مصادر محلية، بأن ديختر والمستوطنين، نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.وجددت مجموعات المستوطنين، اقتحام ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط دعوات "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها وللمستوطنين بتكثيف الاقتحامات يوم الأحد المقبل، بمناسبة الأعياد اليهودية التي تتواصل على مدار 12 يوماً خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، كما نقل موقع (عرب 48).