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إعصار (هيكا) يضرب سلطنة عمان

إعصار (هيكا) يضرب سلطنة عمان
رام الله - دنيا الوطن
عبر إعصار (هيكا) المنطقة الواقعة بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة في سلطنة عمان، مساء أمس الثلاثاء، وضرب ولاية الدقم في سلطنة عمان.

وضرب الإعصار سلطنة عمان، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية على عدة مناطق منها الدقم، مصيرة، محوت، جهلان بني بو حسن، وهيما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وذكرت الأرصاد العمانية، أنه من المتوقع أن يصل الإعصار، الذي تم تصنيفه من الدرجة الأولى، إلى عدة مناطق أخرى في السلطنة خلال الساعات المقبلة.

ونشر موقع (طقس العرب) تحذيراً من الأمطار شديدة الغزارة، التي هطلت على ولاية الدقم التي تقع الآن تحت التأثير المباشر لإعصار (هيكا)، مشيرة إلى أنه تسبب في إغراق بعض الأحياء السكنية في السواحل الجنوبية للسلطنة.

وتحولت العاصفة المدارية إلى إعصار صنف من الدرجة الثانية قبل أن ينخفض تصنيفه إلى الأولى، ليضرب السواحل العمانية.

وأصدرت السلطات العمانية تحذيراً لجميع سكان السلطنة، وتحديداً للمناطق، التي من المتوقع أن تتأثر بالإعصار، ما يقضي بضرورة أخذهم أقصى درجات الحيطة والحذر.

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