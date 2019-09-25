المالكي يلتقي نظيره الكوستاريكي على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة



كما ووضع المالكي نظيره الكوستاريكي بصورة ما يقوم به الفلسطينيون من مهام ومساعدة في المنطقة، ومن ضمنها الوفد الطبي المتوجه إلى سانت فيينسنت والجرينادين للقيام بمهمة طبية هناك.



وأعرب الطرفان، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن رغبتهم بتطوير وتعزيز العلاقة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



حضر الاجتماع، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ود. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، وسكرتير ثالث، لمى الصفدي من مكتب الوزير.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية كوستاريكا مانويل فنتورا روبلس، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين، وكيفية تطوير وتعزيز هذه العلاقات، كما هو الحال مع البلدان المجاورة.