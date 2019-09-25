الاحتلال يعتقل أكثر من 10 فلسطينيين في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال اليومية في الضفة والقدس، حيث اعتقلت أكثر من 10 مواطنين بينهم جامعيون خلال اقتحامها لمنازلهم وسكناتهم الجامعية.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة بيرزيت في رام الله، بأكثر من 20 آلية، وداهمت سكنات الطلبة، واعتقلت 3 منهم.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الطفلين عبد الرحمن إياد داوود (16 عاماً)، وجبريل أحمد جبريل (16 عاماً) قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.



كما اندلعت مواجهات شديدة في بلدة عزون شرق قلقيلية، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، كما جرى اقتحام مدرستيْن في البلدة.



وتوغلت دوريات الاحتلال في مدينة نابلس وبلدات روجيب وكفر قليل وشارع عمان ورأس العين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، واعتقل جنود الاحتلال فجراً، خالد جمال الحلبي، وعبد الرحمن شنيور.



وفي السياق، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الشاب أسامة جهاد أبو صويص (18عامًا)، أثناء تواجده في محكمة سالم قرب جنين، لحضور محاكمة أحد أصدقائه.



واحتجز جنود الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم مواطن من مخيم شعفاط على حاجز حزما، قبل أن تعتقل مواطنين، وتحولهما إلى أحد مراكز التحقيق، والتوقيف في مدينة القدس المحتلة.



وعرف من بين المعتقلين وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، فيما استدعت عدنان غيث، محافظ القدس المحتلة.