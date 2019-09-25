لافروف يلتقي نظيره السعودي في نيويورك ويبحث معه ملفات ساخنة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في نيويورك، مع نظيره السعودي، إبراهيم العساف، زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا أيضاً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عدداً من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



تجدر الإشارة إلى أن الوضع في منطقة الخليج ازداد توتراً بعد تعرض منشآت (أرامكو) النفطية السعودية إلى هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة منتصف الشهر الجاري، ما تسبب في خفض الإنتاج بـ 5.7 مليون برميل.



وفي الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم على منشآت (أرامكو)، اتهمت الولايات المتحدة والسعودية ودول غربية أهمها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران بالضلوع في الهجوم، وهو ما تنفيه طهران، وتؤكد ألا أساس لهذه الاتهامات.