قوات الاحتلال تشرع بهدم منزلين بمنطقة الهجري جنوب الخليل

هدم منزل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزلين في منطقة الهجري قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكانت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، هدمت منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس، واعتقلت مالكه.