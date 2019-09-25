لقاء بين نتنياهو وغانتس اليوم وتوقعات بإعلان رئيس الحكومة الأربعاء المقبل

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن يائير لابيد، وهو الشخصية الثانية في حزب (أزرق أبيض): بأن الحزب يرفض المشاركة في حكومة، يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب (الليكود)، بنيامين نتنياهو حتى في حالة التناوب.



هذا وتستمر في إسرائيل اليوم الأربعاء، المساعي الهادفة إلى الخروج من العقدة السياسية المستعصية.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه سيعقد في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس مساء، لقاءٌ آخر بين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، تحت رعاية الرئيس رؤوفين رفيلين.



وسيتم خلال هذا الاجتماع التباحث في مسألة إقامة حكومة وحدة وطنية، قبيل اتخاذ الرئيس رفيلين قراره بشأن من هي الشخصية التي ستكلف بمهمة تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.





وقالت مصادر في طاقم التفاوض التابع لحزب (الليكود): إن غانتس لا يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو في إطار التناوب على رئاسة الوزراء.



وبدورها، نفت مصادر في (أزرق أبيض) هذا الأمر، وأوضحت أن الأمر سابق لأوانه.



وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يُعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، يوم الأربعاء المقبل، من سيحصل على تفويض تشكيل الحكومة المقبلة.



وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، عن النتائج النهائية والرسمية، لانتخابات الكنيست الـ 22.



وجاء في النتائج، ارتفاع رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدًا بينما انخفص حزب (يهدوت هتوراة) إلى 7 مقاعد.



أما حزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس، فقد حصل على 33 مقعدًا، بينما القائمة المشتركة، أصبحت رسميًا ثاني أقوى معارضة في الكنيست برصيد 13 مقعدًا.



وحصل حزب (شاس) على 9 مقاعد، بينما وصل زعيم أفيغدورليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) إلى 8 مقاعد، فيما (يهدوت هتوراة) 7 مقاعد.



وحصل حزب (يمينا) على 7 مقاعد، فيما حزب (العمل- الجسر) اليساري حصل على 6 مقاعد، أما المعسكر الديمقراطي الذي يضم ايهود باراك، فقد حصل على 5 مقاعد.

رام الله - دنيا الوطن