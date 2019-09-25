هيئة الأسرى: إهمال طبي متواصل بحق الأسيرين المريضين النعسان وأبو شخيدم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، على تعمد إدارة سجن عسقلان الإسرائيلي المماطلة في تقديم العلاج اللازم للأسير المريض باسم النعسان (24 عاماً) من قرية المغير شمال رام الله، الذي يعاني من تردي بوضعه الصحي.



ولفتت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، إلى أن الأسير النعسان، يشتكي من إصابة قبل اعتقاله برجله اليسرى، إضافة إلى معاناته من الإصابة بالرصاص خلال اعتقاله عام 2015، أدت لإصابته بمشاكل بالقولون، ومشاكل بعضلات فتحة الشرج، وعُلق له كيس خارجي لـ (الإخراج) وآخر للبول، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة معتقل (عسقلان) تماطل في تحويله وإجرائها.



ويذكر، أن الأسير النعسان، اعتقل بتاريخ 8/12/2015 بزعم تنفيذه عملية دهس على حاجز زعترة، حسب ما ادعاه الاحتلال، برفقة الشهيد قاسم سباعنة الذي استشهد في التاريخ ذاته، وتعرض آنذاك إلى إصابة بالغة، وحكم بالسجن 12 عاماً.



كما حذرت الهيئة، من تفاقم الحالة الصحية للأسير وائل أبو شخيدم من محافظة الخليل، القابع في معتقل (عسقلان)، حيث يشتكي من مشاكل بالكلى والأعصاب ومن تضخم في القلب والرئة، وتفاقم وضعه الصحي بعد خوضه إضراب الحرية والكرامة قبل حوالي عامين، ورغم ما يعانيه من أسقام ومن مشاكل صحية عديدة، إلا أن عيادة المعتقل لا تُقدم له سوى المسكنات.