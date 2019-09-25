النائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري بغزة يؤكدان على استقلالية منظومة العدالة

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس هيئة القضاء العسكري، العميد حقوقي الدكتور أمين نوفل، بغزة، على استقلالية منظومة القضاء بشقيها المدني والعسكري، وتعزيز التعاون بين منظومة العدالة الجنائية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الردع العام ومكافحة الجريمة.وأعرب النائب العام عن سعادته بتولي العميد نوفل رئاسة هيئة القضاء العسكري، لما له من خبرة سابقة وقدرة على إدارة هذا المرفق، مؤكداً على أهمية دور القضاء العسكري في ضبط الحالة الأمنية، وحماية المنظومة الأمنية من خلال ممارسة اختصاصاته وصلاحياته طبقاً للقانون.من جانبه، أشاد رئيس هيئة القضاء العسكري العميد نوفل بسياسات النيابة العامة لرد المظالم، وتعزيز الحقوق والحريات وترسيخ العدالة.