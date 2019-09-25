جرحى في هجوم استهدف حافلة للشرطة بولاية أضنة التركية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من الأشخاص، بجروح في تفجير وقع صباح اليوم الأربعاء، أثناء مرور حافلة للشرطة في ولاية أضنة جنوبي تركيا.



وقال والي أضنة محمود دميرطاش لوكالة (الأناضول): "إن هجوماً بعبوة ناسفة مصنوعة يدوياً أو بنوع آخر من المتفجرات، استهدف حافلة للشرطة في منطقة يوريغير بالولاية".



وأشار دميرطاش إلى سقوط عدد من الجرحى في التفجير، دون أن يحدد العدد، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الحالة الصحية للجرحى ليست خطيرة.