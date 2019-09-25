قوات الاحتلال تعتقل مواطناً وتفتش عدة منازل بالخليل وتقتحم بيرزيت





إلى ذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة معززة بنحو 20 آلية عسكرية، بلدة بيرزيت برام الله، وداهمت أماكن سكن الطلبة.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من بلدة إذنا غرب الخليل، وفتشت عدداً من منازل المواطنين.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن طارق محمد موسى الطميزي، عقب مداهمة منزله وفتشته، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).كما فتشت قوات الاحتلال منزلي الشقيقين جويد وجواد دعنا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، إضافة إلى تفتيش محل لصيانة المركبات، يعود للمواطن محمد حسن العجلوني، بعد خلع أبوابه.