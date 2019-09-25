بومبيو: إيران أكبر تهديد للسلام والأمن في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء: "إن إيران ما زالت تشكل تهديداً للسلام والأمن"، مؤكداً أن هذا الأمر لم يتغير، وهو يستوجب عملاً مشتركاً.



وأضاف بومبيو، في تغريدة على موقع (تويتر): "يجب أن نعمل معاً، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، وحرمان إيران من الموارد اللازمة للانخراط في السلوك الخبيث في جميع أنحاء العالم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



والأحد الماضي، أكد بومبيو، أن بلاده تسعى إلى "تجنب الحرب" مع إيران، مشيراً إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج، الجمعة، هي "للردع والدفاع".



وتصاعد التوتر بين والولايات المتحدة وإيران بعد هجوم الأسبوع الماضي على منشأتي نفط سعوديتين، حملت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عنه.



وفرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على إيران، شملت البنك المركزي، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال مزيد من القوات لتعزيز دفاعات السعودية الجوية والصاروخية، عقب الهجوم الذي استهدف منشأتي (أرامكو).



ونفت إيران تورطها في هذا الهجوم، في حين أعلنت جماعات الحوثي مسؤوليتها عنه.