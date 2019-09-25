توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغل عدد من الجرافات العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود، شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وفي التفاصيل، فقد توغلت أربع جرافات عسكرية إسرائيلية، برفقة ثلاثة حفارات، من موقع (كيسوفيم) العسكري، لمسافة محدودة خارج السياج الأمني شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.