قوات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس وتستدعي محافظها

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال منزله في القدس، وقامت بتفتيشه.



كما استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محافظ القدس عدنان غيث، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت وكالة (وفا)، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل غيث، وفتشته، قبل أن تسلمه هو ونجله بلاغين لمراجعة مخابراتها.



بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب: إن اعتقال الهدمي، واقتحام منزل غيث هو ضمن مخطط طويل للاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها.



وأكد في بيان صحفي، أن حركة فتح، ستستمر في نهجها النضالي ضد الاحتلال وسياساته، ولن تثنيها هذه الاعتقالات عن إكمال مشوار مواجهة السياسات الاحتلالية، مشدداً على أن القدس ومناضليها هم رافعة المشروع الوطني الفلسطيني، ورأس حربة نضالنا الوطني ضد التوسع الاستيطاني في المنطقة.