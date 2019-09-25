شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين، من مناطق عدة بالضفة الغربية.

جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمة والتفتيش.

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