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صراع نتنياهو وغانتس.. هل ستكون حكومة بالمناصفة؟ ومن سيبدأ أولاً؟

صراع نتنياهو وغانتس.. هل ستكون حكومة بالمناصفة؟ ومن سيبدأ أولاً؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يبدو أنه ما زال هناك تعثر في الوصول الى نقطة النهاية لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، بسبب التقارب الكبير في أعداد المقاعد بين حزبي (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس.

القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة، أعلنت مؤخرا أنه ستوصي بيني غانتس بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، فيما أعلن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أنه لن يوصي أيا من الطرفين.

سيناريوهات كثيرة مطروحة أمام تشيكل الحكومة الاسرائيلية المقبلة، "دنيا الوطن" تواصلت مع عدد من المحللين المختصين في الشأن الاسرائيلي، للتعرف على هذه السيناريوهات، وايهما الأقرب، وخرجت بالتقرير التالي..

أكد عماد عواد المختص في الشأن الاسرائيلي، أن السيناريوهات المطروحة، تتمثل في تشكيل حكومة وحدة، أي بالتناوب لمدة سنتين لكل من نتنياهو وغانتس، وإما تشكيل حكومة يمينية بانضمام ليبرمان او بيرتس، وإما الذهاب الى انتخابات جديدة.

وقال عواد: "غانتس لن يتسطيع تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن الانظار تتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مضيفا: "اما ليبرمان فسيبقى يحاول أن يضع قدماً هنا والاخرى هناك، لانه يدرك بان غانتس لن يستطيع تشكيل الحكومة، كما انه لن يقبل بأن يعتمد غانتس على القائمة العربية المشتركة".

وأضاف: "بالرغم من ان حزب (ازرق أبيض) تفوق على (الليكود) بمقعدين، ولكنه يبقى يضم ثلاثة احزاب فقط، وبالتالي غانتس قد يذهب الى حكومة وحدة، فإما أن يتقدم اولا لرئاسة الحكومة او الليكود، وبالتالي الخيارات ليست سهلة".

بدوره، أكد أنطوان شلحت المختص في الشأن الاسرائيلي، أن السيناريو المطروح لتشكيل الحكومة الاسرائيلية، هو حكومة وحدة الوطنية، متسائلا في الوقت ذاته: "هل هذا السيناريو قابل للتنفيذ؟، وبالتالي الجواب على ذلك متوقف على مطالب كل طرف من الآخر، وبالتالي الصورة معقدة حتى اللحظة، لأن يريد أن يكون رئيسا للحكومة في الفترة الاولى لمدة سنتين، وهذا سيكون غير مقبول لدى غانتس، وهذا يعتبر العقبة الاولى لتشكيل الحكومة".

وبين شلحت، أن العقبة الثانية، تتمثل في ان نتنياهو أقام كتلة مترابطة مع كل أحزاب اليمين، وبالتالي يحتاج هنا الى ضم حزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة ليبرمان.

وأشار إلى إلى أن السيناريو الثاني، يتمثل في نجاح نتيناهو بضم ليبرمان، لافتا إلى أنه اذا استطاع تحقيق ذلك فيستطيع تشكيل الحكومة، منوها في الوقت ذاته إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في نجاح حزب (أزرق أبيض) مع ليبرمان بأن يستميل عدة أحزاب تابعة لنتنياهو، وكذلك القائمة العربية المشتركة، ولكن المشكلة هنا أن ليبرمان قد لا يوافق على ذلك، وبالتالي يعتبر هذا السيناريو ضعيف جدا.

اما الدكتور ناجي البطة المختص في الشأن الاسرائيلي، أكد أن نتنياهو يرغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تحظى بأن تقذه من المحاكمات، وإبقائه في السلطة، بالاضافة الى أنها تبعده عن شبح الفشل في تشكيل الحكومة.

وقال البطة: "في نهاية المطاف، فإن نتنياهو سيتنازل لغانتس عن منصب رئاسة الوزراء في الفترة الاولى، وربما يتم ضم بعد الأحزاب اليمينية للحكومة".

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