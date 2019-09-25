مزهر: مُبادرة الفصائل ستُتوج بمليونية جماهيرية لإسقاط الانقسام

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن الفصائل الفلسطينية، ستستخدم كل الوسائل الجماهيرية لفرض رؤيتها بملف المصالحة على حركتي فتح وحماس.





وقال مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الأمر لن يقتصر على إعلان الرؤية، وإنه آن الأوان لفرض الرؤية الوطنية على الجميع، متابعاً: "من غير المقبول تعطيل هذه المبادرة وسنستخدم كل الوسائل الجماهيرية والديمقراطية لفرضها على حركتي فتح وحماس؛ للاستجابة لمطلب المصالحة".



وأضاف مزهر: "هناك وسائل ضغط شعبية، وستتوج هذه العملية بمليونية في الداخل والخارج؛ لكي نكسر ونسقط الانقسام المدمر".





وأكمل مزهر: "الأمر لن يكون مجرد إعلان عن الطرف المعطل وسنستخدم كافة الوسائل الشعبية، ولن يكون هناك صمت أمام الوضع الكارثي، خاصة في ظل ما يجري من إعداد لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية".

وتابع: "لا يوجد لدينا خيار إلا التمسك بالوحدة الوطنية، وفرض رؤيتنا بكل الوسائل المتاحة من أجل النهوض بشعبنا، وتجاوز الأزمة التي نعيشها".



