دولي

نتائج انتخابات الكنيست: فوز غانتس.. والقائمة المشتركة ثاني أقوى معارضة

نتائج انتخابات الكنيست: فوز غانتس.. والقائمة المشتركة ثاني أقوى معارضة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، النتائج النهائية والرسمية، لانتخابات الكنيست الـ 22.

وجاء في النتائج، ارتفاع رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدًا بينما انخفص حزب (يهدوت هتوراة) إلى7 مقاعد.

أما حزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس، فقد حصل على 33 مقعدًا، بينما القائمة المشتركة أصبحت رسميًا ثاني أقوى معارضة في الكنيست برصيد 13 مقعدًا.

وحصلت حزب (شاس) على 9 مقاعد، بينما وصل زعيم أفيغدورليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) إلى 8 مقاعد، فيما (يهدوت هتوراة) 7 مقاعد.

وبذات رصيد ليبرمان ، حصل حزب (يمينا) على 7 مقاعد،فيماحزب (العمل-الجسر) اليساري حصل على 6 مقاعد، أما المعسكر الديمقراطي الذي يضم ايهود باراك، فقد حصل على 5 مقاعد.

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