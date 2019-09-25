إلى أين وصل ملف القيادي بحماس "محمد الخضري" المُعتقل في السعودية؟

القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

نفى عبد الماجد الخضري، شقيق القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري، والذي تعتقله السلطات السعودية منذ خمسة شهور، أن تكون الأخيرة قد ردت على رسائلهم بخصوص الإفراج عن شقيقه ونجل شقيقه.



وقال الخضري لـ"دنيا الوطن": إنهم لا يمتلكون أي معلومة منذ إدخال شقيقه محمد إلى المستشفى لإجراء عملية من مرض يُعاني منه، لافتًا إلى أن التواصل مع الجانب السعودي كان من خلال العائلة، وليس عبر حركة حماس.



وأوضح أن الكتاب الذي أرسلته عائلة الخضري، وصل إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن طريق مؤسسات حقوق الإنسان، وتم من خلال الكتاب طلب الإفراج عن القيادي محمد صالح الخضري، ونجله هاني، مبينًا أنه منذ تاريخ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي وإلى اليوم لم تحدث انفراجة لهذا الموضوع.



وحول دور القنوات الرسمية، التابعة للسلطة الفلسطينية، ومن بينها وزارة الخارجية، وسفارة فلسطين في الرياض، في التواصل مع الجانب السعودي؛ من أجل الإفراج عن شقيقه، قال الخضري: إن الخلاف ما بين السعودية والسلطة الفلسطينية ظاهر وواضح للعيان بسبب (صفقة القرن)، وبالتالي لن يتم الاستماع لمطالب السلطة بخصوص الإفراج عن محمد الخضري أو غيره، مضيفًا: "نحن نحتاج شخص بمركز ترامب من أجل إخراج الدكتور محمد، ولكن كفلسطينيين صعب علينا ذلك".



وعن وضع الدكتور هاني، نجل الدكتور محمد الخضري، قال عمه: إنه موجود في سجن انفرادي، ومعزول عن العالم، مشيرًا إلى أنه لم يُقدم ضده اتهام، ولم يتم التحقيق معه، أو عرضه على النيابة، لأنه ليس عليه شيئًا، فلا مسوغ قانوني لما يجري له، وبرغم ذلك معتقل في الانفرادي، ووضعه النفسي سيئ.



وبيّن أن عمل شقيقه محمد في المملكة بدأ في مطلع التسعينات، وظل لمدة حوالي 20 عامًا يعمل بجمع التبرعات لصالح قطاع غزة والمحتاجين، وكل ذلك بعلم السلطات السعودية، وبالتوافق معهم، مؤكدًا أن شقيقه توقف عن هذا العمل نتيجة هرمه وكبر سنّه.



وأوضح أنهم تواصلوا مع منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان، إضافة لقيامهم بمخاطبة الكونغرس الأمريكي للضغط على السعودية، ولكن لحد اللحظة كل تلك المساعي لم تجد آذانًا صاغية.