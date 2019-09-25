رئيسة مجلس النواب الأميركي تعلن البدء بخطوات عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ رسمياً بإجراء تحقيق بهدف عزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متخذة بذلك خياراً حاسماً، رداً على المزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.



ووفق (يورو نيوز) فقد جاء القرار بعد انقاسم في أوساط الديمقراطيين حول إطلاق إجراءات عزل ترامب خلال الأشهر الأحد عشر السابقة.



وبحسب بيلوسي، سيحقق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، فيما إذا كان الرئيس الجمهوري لجأ إلى طلب مساعدة أوكرانيا من أجل التضييق على نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، ومنافسه الديمقراطي الأساسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، قالت إن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، ستعلن اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب، الجمهوري، رسمياً، بحسب ما أفادتنا به وكالة رويترز للأنباء.



وذكرت واشنطن بوست الخبر نقلاً عن مسؤوليْن ديقمراطييْن مقربين من بيلوسي.



وأثار اتصال الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، خصوصاً في الأوساط الديمقراطية، حيث اتهم ترامب باستخدام ورقة كييف للضغط على أسرة بايدن، التي تقدّم مرشحاً ديمقراطياً إلى الانتحابات الرئاسية 2020.