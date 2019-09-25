الأتيرة: قرار بوقف العمل بقانون التقاعد المالي عن موظفي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عبد الإله الأتيرة، أن هناك تعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، برفع الظلم الواقع على قطاع غزة، من خلال وقف العمل بقانون التقاعد المالي لأنه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.



وأضاف الأتيرة، في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو انهاء الانقسام لأنه بدون ذلك فالقضية والهوية الفلسطينة إلى الضياع، مؤكدًا أن اجتماعاً تم عقده أمس بالمجلس الثوري لحركة فتح والدكتور اشتيه أكد خلاله أنه لن يتم التعامل مع غزة كصندوق أسود.



وأوضح أن هناك إجراءات لبحث أوضاع الموظفين في قطاع غزة، مؤكداً أنه تم أخذ قرار بوقف العمل بقانون التقاعد المالي.



وأشار مستشار رئيس الوزراء ان اول اجراءات التنفيذ بدأت بالفعل من خلال طلب رئيس الوزراء للموظفين في المحافظات الجنوبية بتحديث بياناتهم لانه يجب معرفة من هو على رأس عمله او خارج الوطن او متوفي أسوة بغيرهم من المحافظات بالضفة الغربية.



وشدّد على أنه لن يتم القبول بأن يبقى موظفي 2005 يتقاضون 700 شيكل وسيكون هناك حل لهذه القضية.



وأقر ان الاجراءات المتعلقة بموظفي المنظمات الشعبية الذين أحيلوا للتقاعد ما حدث معهم غير قانوني، وهذا ما تم شرحه لماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد.