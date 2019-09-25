الضابطة الجمركية تضبط كميات كبيرة من المنشطات الجنسية في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة جنين تمكن مساء الثلاثاء من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية لعدم قانونيتها ولضرره على صحة المواطنين.



وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات استخبارتية ومراقبة ميدانية استمرت لعدة أيام أفادت بوجود الكميات داخل أحد المنازل بالمحافظة، وبناءً عليه تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة وتوجه قوة من الجهاز والأخوة في جهة الاختصاص من مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني إلى المكان، حيث تم ضبطها، وأقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.