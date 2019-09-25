حزب العمال البريطاني يدعو لتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

وجه السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة د. حسام زملط ، ترحيبه وشكره العميق لقيادة وأعضاء حزب العمال البريطاني على قرارهم بوجوب التزام الحزب بتطبيق القانون والقرارات الدولية بشان فلسطين بما فيها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها ومنع استيراد بضائع المستوطنات وتصدير السلاح الى إسرائيل، واصفا إياه بالقرار التاريخي.



وقال زملط في كلمته التي القاها خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني المنعقد في مدينة برايتون البريطانية، بحضور رئيس حزب العمال وأعضاء من حكومة الظل وقيادات حزبية وبرلمانية ومئات من أعضاء الحزب، انه بهذا القرار الذي يشمل رفض مساعي إدارة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية فان حزب العمال البريطاني وضع نفسه في صدارة الدفاع عن النظام الدولي والحقوق المشروعة للشعوب خصوصا حق تقرير المصير وحق العودة، مطالبا الحزب بالضغط على الحكومة البريطانية لتنفيذ قرار البرلمان البريطاني في العام 2014 الاعتراف بدولة فلسطين.



كما طالب السفير أعضاء حزب العمال بالوقوف الى جانب القيادة والشعب الفلسطيني للتصدي لادارة ترامب ومساعيها في تصفية القضية الفلسطينية مضيفا ان حق الشعب الفلسطيني ليس صفقة عقارية في نيويورك، ليس هناك ثمن لكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه ، مضيفا ان القيادة الفلسطينية لن تسمح لترامب او أي شخص اخر بالمساس بحقوق شعبنا المقدسة والمكفولة حسب الشرعية الدولية طالبا من الحضور دعمنا والمطالبة بتطبيق القانون، القانون البريطاني والدولي مذكرا بقرار المملكة المتحدة بوسم منتجات المستوطنات مؤكدا على وجوب مقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخولها المملكة المتحدة الامر الوحيد الذي سيوقف بناء المستوطنات الاعتراف بفلسطين.



وشكر السفير باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جميع من ساهم في الوصول لهذا القرار التاريخي وتعزيز المناصرة والدعم داخل حزب العمال منهم اتحاد نقابات العمال البريطانية، وحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا ومنظمة أصدقاء فلسطين في حزب العمال ومنظمة العمال وفلسطين، مذكرا اننا وصلنا لهذه اللحظة بسبب تفاني وعمل سفراء وممثلين وأصدقاء فلسطين وفعاليات الجالية الفلسطينية والحركة الطلابية البريطانية والاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا.



وأنهى كلمته بالتعهد العمل مع حزب العمال وجميع محبي الحرية في بريطانيا والقوة المدافعة عن النظام والقانون الدولي في العالم مؤكدا ان فلسطين ستستمر في الدفاع عن حقوق شعبها وحقوق جميع الشعوب المضطهدة، ودعم النظام الدولي القائم على القانون والتعاون العالمي.