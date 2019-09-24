رياض المالكي يلتقي نظيره اللتواني

المالكي يلتقي نظيره اللتواني

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بوزير الخارجية اللتواني ليناس لنكيفيشيوس، على هامش اعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.



ووضع المالكي نظيره اللتواني في صورة المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية في ظل نتائج الانتخابات الاسرائيلية، والسيناريوهات العديدة المتوقعة والموقف الفلسطيني منها، مؤكداً على استعداد الفلسطينيين العمل من أجل تطبيق حل الدولتين.



إضافة الى ذلك أشاد الطرفان بالعلاقة فيما بينهم عقب انتهاء المشاورات السياسية بين الطرفين منذ فترة وجيزة وعلى حرصهم على استمرارها فيما يخدم مصلحة البلدين.



ودعا لنكيفيشيوس المالكي للقيام بزيارة رسمية الى لتوانيا تعزيزاً للعلاقات بين الطرفين.



وحضر الاجتماع الى جانب الوزير المالكي، السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الاطراف ود. عمر عوض الله رئيس ادارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة وسكرتير ثالث لمى الصفدي من مكتب الوزير.