طقس الأربعاء.. صافٍ بوجه عام ولا تغيير على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-17 30-18 31-18 بيت لحم 29-17 30-18 31-18 رام الله والبيرة 27-16 28-17 29-17 طولكرم 30-21 31-22 32-22 نابلس 30-18 31-19 32-19 قلقيلية 30-21 31-22 32-22 جنين 32-20 33-21 34-21 سلفيت 29-17 30-18 31-18 طوباس 32-20 33-21 34-21 روابي 30-18 31-19 32-19 الخليل 27-16 28-17 29-17 غزه 29-22 30-23 31-23 أريحا 38-24 39-25 40-25 خانيونس 29-22 30-23 31-23 الأغوار الشمالية 36-22 37-23 38-23 رفح 30-21 31-22 32-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو الأربعاء، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وليلة الأربعاء، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم