فروانة: الاحتلال اعتقل نحو (650) فتاة منذ اندلاع انتفاضة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عبد الناصر فروانة أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل نحو (650) فتاة وامرأة منذ اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بينهن أمهات وقاصرات، مريضات وجريحات ومن بينهم الأسيرة إسراء الجعابيص.



وقال فروانة: "لقد انحدرت قيمة الإنسان الفلسطيني، في نظر المؤسسة الإسرائيلية، بل وفي نظر جمهور كبير من المواطنين الإسرائيليين في دولة الاحتلال، إلى أدنى مستوياتها، حتى يمكن الاستنتاج بأنه ما إن يقع أحد الفلسطينيين في قبضة الأمن الإسرائيلي، حتى ترى أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين تتوق إلى قضم رقبته".