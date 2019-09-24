داخلية غزة: المخدرات شهدت انخفاضًا ملموسًا منذ عام 2017

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، انطلاق المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات، اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدة جهات حكومية ومجتمعية.



وقال البزم في تصريح صحفي: إن الحملة تستمر حتى شهر حزيران/ يونيو من عام 2020، مبينًا أن المخدرات شهدت انحسارا ملحوظا في قطاع غزة منذ 2017.



وأشار إلى أن المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحصين الشباب من هذه الآفة الخطيرة.



وكانت داخلية غزة، أعلنت إطلاق "المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر آفة المخدرات – حياة"، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الهلال الأحمر غرب مدينة غزة.



ويشارك في المبادرة المجتمعية "حياة" والتي ستستمر حتى 26/6/2020م وهو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إلى جانب ووزارة الداخلية والأمن الوطني، "وزارة الصحة، وتجمع مبادرون مصلحون، وجمعية وداد للتأهيل المجتمعي، وعدد من المراكز الشبابية"، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمعية.