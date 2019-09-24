شؤون فلسطينية

قيادي بفتح للرئيس عباس: شعبك خلفك وداعم لكلمتك وخطواتك بالأمم المتحدة

قيادي بفتح للرئيس عباس: شعبك خلفك وداعم لكلمتك وخطواتك بالأمم المتحدة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر حركة فتح بإقليم رفح، الدكتور جلال شيخ العيد، أن حركة فتح برجالها ونسائها وشبابها وأشبالها، وكل الشعب في الوطن والشتات يدعمون الرئيس محمود عباس أبو مازن في خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يتضمنه هذا الخطاب من قرارات وإجراءات وسياسات تهدف لاستعادة حقوقنا الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشريف.

وقال شيخ العيد: إن حركة فتح قدمت، ولا تزال تقدم، في كل معارك الفلسطينيين ضد الاحتلال، ابناءها شهداء على مذبح الحرية والاستقلال، هذا الشعب الأبي الذي يؤكد على دعمه المستمر والمخلص لقيادته، ولحركته، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ونضالها الدائم في كافة المحافل الدولية.

وأشاد بمواقف القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن والداعمة لوحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن عمقها القومي الفلسطيني.

وشدد شيخ العيد على ضرورة التقاط الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركتي حماس والجهاد، الفرصة الراهنة وإعلان دعمهما لمنظمة التحرير الفلسطينية، والانخراط في منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبدء بخطوات تطبيق المصالحة حتى لا يتحقق ما وعد به نتنياهو، ويكونا سببًا في تعزيز الانقسام بين شطري الوطن. وضياع الحقوق الفلسطينية في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار شيخ العيد إلى أن حكمة الرئيس محمود عباس، لا زالت تبقي قضيتنا حية وفعالة في كل المحافل الدولية رغم انشغال العالم بعشرات النزاعات والصراعات الأخرى، وطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

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