عربي

الجبير: التحقيقات الأولية أثبتت أن الأسلحة المستخدمة في هجوم (أرامكو) إيرانية

الجبير: التحقيقات الأولية أثبتت أن الأسلحة المستخدمة في هجوم (أرامكو) إيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن الهجوم على مواقع شركة (أرامكو) للنفط، تقف خلفه إيران.

وقال الجبير، بحسب ما نقلت قناة (العربية): إنه وفق التحقيقات الأولية، فإن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية، مؤكداً أن هذا الهجوم أثرعلى إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره.

وكان الجبير، قال في وقت سابق: إن بلاده على يقين بأن مصدر الهجوم ليس اليمن، بل إيران في الشمال، كما شدد على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للسياسات الإيرانية العدوانية.

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