شؤون فلسطينية

العمادي: مساعدات نقدية لـ 50 ألف أسرة فقيرة بغزة الخميس المقبل

العمادي: مساعدات نقدية لـ 50 ألف أسرة فقيرة بغزة الخميس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، يوم الخميس الموافق 26/9/2019.

وأوضح السفير العمادي، أن عملية الصرف، ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة، وفق ما أوردته "وكالة الرأي الحكومية".

وبيّن السفير العمادي، أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر، أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقاً لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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