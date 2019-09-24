الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حزما

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، بدعوى أن اثنين منهم حاولا دخول القدس عبر حاجز حزما المقام قرب المدينة المحتلة.



وزعم الناطق باسم شرطة الاحتلال، أن شابين فلسطينيين حاولا الدخول إلى مدينة القدس المحتلة من خلال تهريبهما عبر الصندوق الخلفي لسيارة مواطن من مخيم شعفاط بالقدس، بحوزته هوية زرقاء، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال الشبان الثلاثة، وأخلي لاحقاً سراح السائق بشروط تقييدية، فيما تم تحويل الشابين الآخرين للتحقيق.