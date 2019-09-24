شؤون فلسطينية

وزير الريادة والتمكين يبحث سُبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية

وزير الريادة والتمكين يبحث سُبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الريادة والتمكين، المهندس أسامة السعداوي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله سبل تعزيز التعاون في دعم المشاريع الريادية، وتمكين الشباب الفلسطيني والمرأة في شتى المجالات مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية " فاتن".

 وأكد الوزير السعداوي على أهمية دعم ومساندة المشاريع الريادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الأفكار الإبداعية الخلاقة التي تساهم في تنمية المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل بين الشباب.

بدوره أطلع مدير عام مؤسسة فاتن أنور الجيوسي، السعداوي على المشاريع التي قامت المؤسسة بتمويلها في مجالات الريادة والتمكين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على مدى السنوات الماضية.

وقال الجيوسي: إن مؤسسة فاتن ساهمت وبشكل فعّال في دعم وتمويل آلاف المشاريع التمويلية، ووفرت قروضاً للمواطنين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والتشغيل والإسكان والإعمار والمشاريع الإنتاجية النسوية والزراعية وغيرها من المشاريع التي من شأنها تمكين وتعزيز صمود المواطنين على كافة الصعد وفي مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حزما

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حزما

الاحتلال يفرج عن المقدسيتين خويص وحلواني بشرط الإبعاد

الاحتلال يفرج عن المقدسيتين خويص وحلواني بشرط الإبعاد

وزارة الأوقاف بغزة تتحدث عن تطوير موسم الحج والعمرة بالأعوام المقبلة

وزارة الأوقاف بغزة تتحدث عن تطوير موسم الحج والعمرة بالأعوام المقبلة

الرئيس لنظيره الفرنسي: يجب تنسيق المواقف على الصعيد الدولي

الرئيس لنظيره الفرنسي: يجب تنسيق المواقف على الصعيد الدولي

الهباش: إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أساس السلام العالمي

الهباش: إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أساس السلام العالمي

تحرك فلسطيني للحصول على الـ&#34;باركود&#34; الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الـ"باركود" الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

ما حقيقة المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة؟

ما حقيقة المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حزما

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حزما

وزير الريادة والتمكين يبحث سُبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية

وزير الريادة والتمكين يبحث سُبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية

الاحتلال يفرج عن المقدسيتين خويص وحلواني بشرط الإبعاد

الاحتلال يفرج عن المقدسيتين خويص وحلواني بشرط الإبعاد

تحرك فلسطيني للحصول على الـ&#34;باركود&#34; الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الـ"باركود" الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

السجن المؤبد لمختطف طائرة &#34;مصر للطيران&#34;

السجن المؤبد لمختطف طائرة "مصر للطيران"

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

تفاصيل جديدة في حادثة &#34;حريق الرضع&#34; بالجزائر

تفاصيل جديدة في حادثة "حريق الرضع" بالجزائر

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى &#34;حوار وطني&#34; لبحث الأزمة

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى "حوار وطني" لبحث الأزمة