دولي

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من "شرخ عظيم" في الاقتصاد العالمي

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من "شرخ عظيم" في الاقتصاد العالمي
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الثلاثاء، من خطورة حدوث "شرخ عظيم" في الاقتصاد العالمي.

وقال غوتيرش، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا الشرخ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور عالمين متنافسين منفصلين مع عملتين مهيمنتين وقواعد تجارية ومالية خاصة بكل منهما وفق "تاس".

وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع الانقسام العظيم والحفاظ على النظام العالمي، اقتصاد عالمي مع الاحترام العام الشامل للقانون الدولي، في عالم متعدد الأقطاب مع منظمات قوية متعددة الأطراف".

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في وقت تزايد فيه القلق على نمو الاقتصاد العالمي، في ظل الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وانطلقت أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية اليوم تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية و"إسرائيل"، من جهة أخرى، وتعرضت منشأتان حيويتان في السعودية، في 14 سبتمبر الجاري لهجوم أسفر عن انخفاض إنتاج المملكة من النفط بنحو النصف.


أخبار ذات صلة

متسائلاً عن حدود إسرائيل.. شاهد: أردوغان يرفع خريطة فلسطين بالأمم المتحدة

متسائلاً عن حدود إسرائيل.. شاهد: أردوغان يرفع خريطة فلسطين بالأمم المتحدة

19 قتيلاً وأكثر من 300 جريح في زلزال ضرب باكستان

19 قتيلاً وأكثر من 300 جريح في زلزال ضرب باكستان

نتنياهو مُهاجماً أردوغان: &#34;كفاك كذباً&#34;

نتنياهو مُهاجماً أردوغان: "كفاك كذباً"

من منبر الجمعية العامة.. ترامب يهاجم إيران ويتعهد بتشديد العقوبات ضدها

من منبر الجمعية العامة.. ترامب يهاجم إيران ويتعهد بتشديد العقوبات ضدها

شاهد: روسيا تسحب دمية على شكل &#34;بن لادن&#34; من الأسواق

شاهد: روسيا تسحب دمية على شكل "بن لادن" من الأسواق

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُفجر 100 لغم في مرتفعات الجولان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُفجر 100 لغم في مرتفعات الجولان

انطلاق أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلاق أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ليبرمان: لا اتفق مع أي حزب بالنظام السياسي ولن نجلس مع أحد

ليبرمان: لا اتفق مع أي حزب بالنظام السياسي ولن نجلس مع أحد

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

عشراوي تُطلع وفداً نمساوياً رسمياً على واقع المرأة الفلسطينية

عشراوي تُطلع وفداً نمساوياً رسمياً على واقع المرأة الفلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حزما

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز حزما

وزير الريادة والتمكين يبحث سُبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية

وزير الريادة والتمكين يبحث سُبل التعاون مع مؤسسة فاتن للإقراض والتنمية

الاحتلال يفرج عن المقدسيتين خويص وحلواني بشرط الإبعاد

الاحتلال يفرج عن المقدسيتين خويص وحلواني بشرط الإبعاد

تحرك فلسطيني للحصول على الـ&#34;باركود&#34; الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الـ"باركود" الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

السجن المؤبد لمختطف طائرة &#34;مصر للطيران&#34;

السجن المؤبد لمختطف طائرة "مصر للطيران"

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

تفاصيل جديدة في حادثة &#34;حريق الرضع&#34; بالجزائر

تفاصيل جديدة في حادثة "حريق الرضع" بالجزائر

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى &#34;حوار وطني&#34; لبحث الأزمة

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى "حوار وطني" لبحث الأزمة