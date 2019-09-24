وزارة الأوقاف بغزة تتحدث عن تطوير موسم الحج والعمرة بالأعوام المقبلة





وحول البعثات الإعلامية، أوضح الأغا، أن العدد المحدد للإعلاميين الذي يذهبون إلى الحج كل عام، خمسة إعلاميين من مؤسسات مختلفة.

وفيما يتعلق بالبعثات الإدارية، أكد أن وزارة الأوقاف، ثبتت 50% من الإداريين القدامى من أصحاب الخبرات السابقة، سيتم المبادلة بينهم في كل موسم مع إضافة إداريين جدد.

وفيما يتعلق بالبعثات الإدارية، أكد أن وزارة الأوقاف، ثبتت 50% من الإداريين القدامى من أصحاب الخبرات السابقة، سيتم المبادلة بينهم في كل موسم مع إضافة إداريين جدد.

خاص دنيا الوطنأعلن الدكتور عبد الهادي الأغا، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أنه في هذا العام، سينتهي الدور الوطني للحج في كافة محافظات قطاع غزة، بعد التزام المواطنين به على مدار أعوام طويلة.جاء ذلك، خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي الحكومي اليوم، لبحث آخر مستجدات وجهود تطوير موسم الحج والعمرة، ومشاريع أخرى داخل الوزارة، في فندق (الكومودور) غرب مدينة غزة، بحضور نخبة من الصحفيين.وأكد الأغا، أن هناك 1300 مواطن مازالوا مسجلين للحج، وسيتم معالجة قضيتهم، لافتاً إلى أن وزارته تجري عمليات إعادة تأهيل سواء في طواقمها، أو لشركات الحج والعمرة.وحول سبب ارتفاع تسعيرة الحج، أرجع الأغا سبب ذلك إلى ارتفاع سعر النقل البري من معبر رفح إلى مطار القاهرة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تجريها المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث ملف النقل البري للحجاج لتخفيف التسعيرة.وقال: "قد نصل إلى مرحلة رفض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لموسم الحج في الأعوام المقبلة، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع"، نافياً حصول الوزارة على أرباح من موسم الحج.وفي السياق ذاته، أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة قدمت العام الماضي 45 ألف وجبة طعام و60 ألف زجاجة مياه لثلاثة آلاف حاج، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة لهم بمبلغ 12 ألف دولار، وتوفير 200 عربة نقل للحجاج غير القادرين على التنقل من السكن لمناطق أداء المناسك.