دولي

19 قتيلاً وأكثر من 300 جريح في زلزال ضرب باكستان

19 قتيلاً وأكثر من 300 جريح في زلزال ضرب باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أدت هزة أرضية بقوة 5,2 درجات إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين في شرق باكستان الثلاثاء، بحسب حصيلة أعلنتها الشرطة الباكستانية.

وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إنّ "19 شخصاً قتلوا على الأقل واكثر من 300 أصيبوا".

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