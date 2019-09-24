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السيسي بالأمم المتحدة: نحتاج لقرارات جريئة تعيد حقوق الشعب الفلسطينى

السيسي بالأمم المتحدة: نحتاج لقرارات جريئة تعيد حقوق الشعب الفلسطينى
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تصفية الأزمات الموروثة شرط أساسى لمواجهة أزمات منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل عادل مستند للقرارات الدولية وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن استمرار الأزمة  يعنى استمرار الاستنزاف لمقدرات منطقة الشرق الأوسط

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العرب مفتحون على السلام العادل والشامل والمبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة والفرصة سانحة للسلام فى الشرق الأوسط، موضحا أننا فى حاجة إلى قرارات جريئة تعيد الحق إلى الفلسطينيين وإقامة منظومة أمنية واقتصادية قوامها السلام العادل.

ويأتى موضوع المناقشة العامة للدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة، تحت عنوان: تعبئة الجهود المتعددة الأطراف من أجل القضاء على الفقر، وتوفير التعليم الجيد، ومكافحة تغير المناخ، وضمان الشمول".

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