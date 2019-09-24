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سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قال القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، الدكتور شفيق ديوب، إن دمشق اليوم جاهزة لتخطو أي خطوة من جهتها لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن.

وأوضح ديوب أن الجانب السوري يرغب في توحيد رسوم الترانزيت وإجراءاتها بهدف تسهيل عبور البضائع والمنتجات الأردنية للسوق السورية، لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاءت تصريحات المسؤول السوري على هامش لقاء جمعه مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، وذلك لبحث سبل تعزيز وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا وفتح مزيد من جسور التعاون الثنائي وفق "روسيا اليوم".

من جهته، دعا العين الكباريتي للعمل والتعاون ودراسة التحديات والمشاكل التي تعوق التعاون الاقتصادي، وحلها لتعزيز التبادل التجاري وليس فقط لإعادة إعمار سوريا، لأهمية موقع الأردن للاقتصاد السوري وكذلك موقع سوريا للاقتصاد الأردني.وقال ديوب: "ستتم دعوة رجال أعمال أردنيين لأخذ زمام المبادرة والانطلاق بعلاقات الجانبين التجارية والاقتصادية إلى آفاق رحبة وبناء شراكات تقوم على التعاون والثقة المتبادلة، ولتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين ولتنمية العلاقات التجارية".

وشدد العين الكباريتي على ضرورة حدوث تحسن بالعلاقات التجارية والتعاون في إزالة التحديات والمعيقات، التي أضعفت حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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