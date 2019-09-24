عاجل

  • الرئيس لنظيره الفرنسي: يجب تنسيق المواقف على الصعيد الدولي

عربي

تفاصيل جديدة في حادثة "حريق الرضع" بالجزائر

تفاصيل جديدة في حادثة "حريق الرضع" بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
تكشفت تقاصيل جديدة عن حادثة مقتل عدد من الرضع في إحدى المستشفيات الجزائرية شمالي البلاد، في وقت نظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بمحاسبة المسؤولين عى الكارثة، الثلاثاء.

وأسفر حريق داخل مستشفى في ولاية الوادي شرقي الجزائري عن مقتل 8 رضع، بسبب شرارة كهربائية ناجمة عن جهاز طارد للبعوض وفق التقديريات الأولية، بحسب ما ذكرت صحف جزائرية محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن ثلاثة رضع لقوا حتفهم من جراء الحروق التي أصيبوا بها، أما الخمسة الآخرون فتوفوا اختناقا، من جراء الحادث الذي وقع ليلة الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن عشرات الأشخاص نجوا من الكارثة، إذ جرى إنقاذ أكثر من 70 شخصا، من بينهم 11 رضيعا و37 امرأة و25 شخصا من العمال.

وقال وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي، في تصريحات صحفية، إن السلطات قررت فتح تحقيق في ملابسات الحادث من أجل معرفة أسبابه، موضحا أن الحريق طال 7 حاضنات، مؤكدا أن المسؤوليات سيجري تحديدها بعد استكمال التحقيق.

وأوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الجناح المخصص للولادة في المستشفى المنكوب يعاني ازدحاما كبيرا، بالنظر إلى توافد نساء حوامل من ولايات مجاورة.

واحتج عشرات الأشخاص في الجزائر، الثلاثاء، أمام المستشفى لاذي شهد الحريق، أغلبهم من أقارب الضحايا، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تعاطف معها الشارع الجزائري.

أخبار ذات صلة

السيسي بالأمم المتحدة: نحتاج لقرارات جريئة تعيد حقوق الشعب الفلسطينى

السيسي بالأمم المتحدة: نحتاج لقرارات جريئة تعيد حقوق الشعب الفلسطينى

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى &#34;حوار وطني&#34; لبحث الأزمة

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى "حوار وطني" لبحث الأزمة

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

إسرائيل تكشف تفاصيل لقاء وزير خارجيتها بوزير عربي بنيويورك

إسرائيل تكشف تفاصيل لقاء وزير خارجيتها بوزير عربي بنيويورك

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى &#34;حوار وطني&#34; لبحث الأزمة

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى "حوار وطني" لبحث الأزمة

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

إسرائيل تكشف تفاصيل لقاء وزير خارجيتها بوزير عربي بنيويورك

إسرائيل تكشف تفاصيل لقاء وزير خارجيتها بوزير عربي بنيويورك