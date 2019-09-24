شاهد: الجيش الاسرائيلي يفجر 100 لغم في مرتفعات الجولان

رام الله - دنيا الوطنفجر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 100 لغم أرضي في المناطق الخاضعة لسيطرته في مرتفعات الجولان.وبحسب الناطق باسم الجيش، فإنه تم تنفيذ عملية التفجير تحت السيطرة بطريقة تقنية محكمة، باستخدام المتفجرات.وبين أن ذلك يأتي ضمن مشروع لوزارة الجيش لتطهير حقول الألغام في مرتفعات الجولان وبحر الجليل.