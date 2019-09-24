شؤون فلسطينية

الهباش: إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أساس السلام العالمي

الهباش: إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أساس السلام العالمي
رام الله - دنيا الوطن
 قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين هو أساس إرساء السلام العالمي وإرساء مبادئ المحبة والسلام بين الشعوب والأمم.

وأكد الهباش خلال كلمته التي ألقاها باسم دولة فلسطين في افتتاح مؤتمر "الإسلام في زمن العولمة: التراث الإسلامي والحوار بين الثقافات" الذي تنعقد أعماله في العاصمة الروسية موسكو بتنظيم من مجلس شورى المفتين لجمهورية روسيا الاتحادية، بمشاركة المئات من القيادات الدينية من كافة أنحاء العالم الإسلامي، أن دولة فلسطين تعد نموذجا للتعايش بين الثقافات وأتباع الديانات السماوية على مر التاريخ الذين عاشوا معا وما زالوا دون تمييز وفي حالة من التآخي والمحبة.

وشدد على أن مدينة القدس تتعرض على يد الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أذرعه لأبشع عدوان على مر التاريخ والمكان والحضارة والتراث الإسلامي الذي يميز طابع المدينة، مضيفًا ان أهالي مدينة القدس وفلسطين بشكل عام يعيشون في حالة من الظلم والقهر وعدم المساواة ومنع حرية العبادة في مقدساتهم وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه دولة الاحتلال على المدينة ومقدساتها.

وأكد الهباش ان هذا الاحتلال الظالم يجب ان يزول وتعود فلسطين حرة مستقلة ويعيش الشعب الفلسطيني بكل حرية أسوة ببقية شعوب الأرض في ظل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف .

وشدد على أن التحدي الأكبر أمامنا كمسلمين اليوم هو الممارسة والفعل على الأرض وليس مجرد القول، من أجل تحقيق الحرية والمساواة التي لا تقتصر على جنس دون آخر او شعوب دون أخرى بل هي قيم ومبادئ تنطبق على كل شعوب الأرض وهي رسالة الإسلام السمحة للإنسانية جمعاء، رسالة محبة ومودة وأخوة وسلام وتعايش قائلا: "يجب على الآخر أن يقابل هذه الرسالة ويبادلها بنفس السلوك والاحترام وهذا هو معنى التعايش ".

وأشار الهباش إلى أن معظم قادة دولة الاحتلال اليوم يحاولون تحويل الصراع في فلسطين من صراع سياسي ونضال مشروع لإنهاء الاحتلال الى صراع ديني بين المسلمين واليهود من خلال زيادة وتيرة التهويد في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينتي القدس والخليل وتكثيف حملات الاقتحام الممنهجة وبقيادة رموز دولة الاحتلال من وزراء ونواب برلمان وبدعم صريح من حكومة اليمين المتطرف لباحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه.

وأكد أن هذه الخطوة تحمل الكثير من الخطورة والدمار وأن دماء كثيرة ستسيل عبر كل العالم، مطالبا دول العالم إلى منع دولة الاحتلال من السير قدما في هذا الاتجاه وإلا فإن الجميع سيكتوي بنار الحرب الدينية ولن يسلم منها أحد.

وقال الهباش: إن صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي ونضال مشروع ضد الاستعمار وهو صراع على القيم والحق والعدالة الإنسانية التي داستها دولة الاحتلال عندما احتلت أرض فلسطين وسرقت أرضها وهجرت شعبها الى كافة أرجاء الأرض.

أخبار ذات صلة

الرئيس لنظيره الفرنسي: يجب تنسيق المواقف على الصعيد الدولي

الرئيس لنظيره الفرنسي: يجب تنسيق المواقف على الصعيد الدولي

تحرك فلسطيني للحصول على الـ&#34;باركود&#34; الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الـ"باركود" الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

ما هو المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة؟

ما هو المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة؟

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

تحرك فلسطيني للحصول على الباركود الدولي وتحديث المنشآت الصناعية

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

سوريا تتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي مع الأردن

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى &#34;حوار وطني&#34; لبحث الأزمة

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى "حوار وطني" لبحث الأزمة

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

إسرائيل تكشف تفاصيل لقاء وزير خارجيتها بوزير عربي بنيويورك

إسرائيل تكشف تفاصيل لقاء وزير خارجيتها بوزير عربي بنيويورك