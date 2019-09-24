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أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى "حوار وطني" لبحث الأزمة

أحزاب المعارضة المصرية تدعو السلطات والأحزاب الى "حوار وطني" لبحث الأزمة
- أ ف ب
دعت "الحركة المدنية الديموقراطية"، وهي تجمع يضم أحزابا مصرية يسارية وليبرالية معارضة، الى حوار شامل لبحث الأزمة في البلاد، مطالبة السلطات بالإفراج عن الموقوفين خلال التظاهرات الأخيرة وإطلاق الحريات.

وتأتي هذه الدعوة بعد تظاهرات نادرة طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل يومي الجمعة والسبت، في مناطق مختلفة من مصر، على خلفية قمع لكل أنواع المعارضة في مصر واتهامات بالفساد موجهة الى السلطات ووضع معيشي صعب.

وكانت هذه الأحزاب بين الأكثر نشاطا على الساحة السياسية قبل تولي السيسي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، لكن حركتها تراجعت الى حد كبير في ظل حملة قمع كل أنواع المعارضة في عهد السيسي.

وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك"، إنها "تدعو إلى حوار وطنى مجتمعي شامل يفتح للشعب طريق الأمل"، مشددة على أنها تتوجه بهذه الدعوة الى "الى كل القوى الديموقراطية وللسلطات وكل الشعب".

ودعت الى البحث في كل جوانب الأزمة "الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديموقراطي سلمي"، وأكدت على "ضرورة تجنيب البلاد صداماً بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن، فالوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام".

ومن أبرز الأحزاب المنضوية ضمن "الحركة المدنية الديموقراطية" "المصري الديموقراطي الاجتماعي" (يسار وسط) و"تيار الكرامة" (ناصري) و"الدستور" (ليبرالي) و"التحالف الشعبي الديموقراطي" (يسار) وحزب "الاصلاح والتنمية" (ليبرالي).

وأوقفت الشرطة خلال الشهور الاخيرة عددا من قيادات هذه الأحزاب ووجهت إليهم اتهامات عدة بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف تنظيم إرهابي".

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة الجمعة تظاهرات عملت القوى الأمنية على تفريقها. وهتف خلالها المتظاهرون "ارحل يا سيسي"، وحملوا لافتات حملت العبارة نفسها. وتلتها السبت تظاهرات محدودة أيضا في السويس.

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يرصد أعداد الموقوفين الذين يتمّ التحقيق معهم أمام النيابة العامة، أنه تمّ توقيف أكثر من 500 شخص منذ الجمعة.

ويتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات كثيفة للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي أطلقها المقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي.

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