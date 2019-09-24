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شؤون فلسطينية

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل

وفد طبي قطري بغزة يجري عمليات زراعة قوقعة لـ 24 طفل
رام الله - دنيا الوطن
استقبل مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة وفدا من وزارة الصحة القطرية بهدف زارعة القوقعة لـ 24 طفل ممن لديهم إعاقة سمعية.

وقال المدير العام، رأفت لبد: "العمل بدأ يوم أمس الاثنين ويستمر حتى يوم الخميس بواقع (6) عمليات جراحة يومياً من قبل الوفد الطبي القطري المعتمد من وزارة الصحة الفلسطينية لإجراء عمليات زراعة الوقعة للأطفال ممن لديهم إعاقة سمعية ".

وأضاف رأفت لبد: "تم تجهيز الحالات وتحضيرها وانتقاءها بعناية حسب البروتوكولات المعتمدة في مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة الفلسطينية، ومؤكداً أن الحالات تعد من الأكثر احتياجاً لهذه العمليات والأكثر استفادةً من هذه الخدمة.

وأضح لبد، أن الوفد القطري المرسل من وزارة الصحة القطرية يعمل بدقة وعناية فائقة وحسب بروتوكولات ومعايير عالمية في زراعة الوقعة ومشيراً إلى أن الوفد في زيارته يعمل على تدريب أطباء فلسطينيين مختصين في زراعة الوقعة ونجاحاتهم تسجل في هذا المجال جنب الى جنب مع الوفد القطري.

وذكر أن هناك أكثر من 2000 حالة إعاقة سمعية بحاجة الى تقييم وعدد كبير منهم قد يحتاج الى زراعة القوقعة، وأن هذه الحالات بحاجة أيضاً الى تمويل لأجهزة القوقعة والتجهيز وفق البرتوكول المعمول به لاتمام عملية زراعة القوقعة.

ويضم الوفد القطري كلاً من استشاري جراحة زراعة القوقعة ورئيس قسم الانف ولاذن والحنجرة في مؤسسة حمد الطبية د. عبد السلام القحطاني، استشاري جراحة القوقعة ورئيس وحدة جراحة " الأذن" في مؤسسة حمد الطبية د. علي السعدي   ، رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية. د. خالد عبد الهادي

من جانبه، ذكر رئيس قسم السمع والتوازن د. خالد عبد الهادي أن عملية زراعة الوقعة بدأت بالتزامن مع انشاء مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية وقسم كامل للسمع والتوازن منذ ثلاثة سنوات وتم خلالها اجراء 143 عملية زراعة قوقعة، وموضحاً أنه وخلال هذه الزيارة سيتم اجراء 24 عملية زراعة قوقعة.

وأكد د. خالد عبد الهادي أن برنامج زراعة القوقعة يسير على أساس صحيح وسيستمر بطريقة دقيقة وسيعتمد على الكادر الطبي في غزة مستقبلاً لإجراء عمليات زراعة القوقعة باستخدام أحدث أجهزة زراعة القوقعة والبروتوكولات العالمية، وداعياً الى ضرورة تمويل هذا البرنامج بما يحقق الاستفادة للعدد الأكبر من الأطفال على قائمة الانتظار.

وبين د. عبد الهادي أن اجراء العمليات هو دعم لغزة كلها من خلال تخفيف المعاناة عن الطفل الأسرة المجتمع والدولة لأنها مرهقة اقتصادياً ونفسياً، لذلك اجراءها عامل متكامل تنقل الطفل من الظلمات الى النور ومن طفل معاق الى طفل طبيعي، يلتحق بالمدرسة ويندمج بالمجتمع ويصبح فعال وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

يذكر أن برنامج زراعة القوقعة الفوج السابع - فوج نجوم الهادي يتم برعاية وزارة الصحة الفلسطينية و بتمويل ودعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و جمعية الأمل لزارعي القوقعة وجمعية اعمار للتنمية والتأهيل بالشراكة  مع الهلال الأحمر القطري.

وتجرى العمليات في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتحت اشراف وتنفيذ مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية - اللجنة القطرية لإعادة اعمار- غزة صندوق قطر للتنمية.




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