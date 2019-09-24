وزير الأشغال يبحث مع القطاع الخاص الشراكة بتنفيذ مشروع طريق واد النار

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، مع مجموعة رجال أعمال وطنيين من محافظة الخليل الشراكة في تنفيذ مشروع واد النار، وتنفيذ مشاريع إسكان ميسرة لذوي الدخل المحدود.



جاء ذلك خلال لقاء زيارة مع من مجموعة رجال الأعمال في مقر الوزارة، حيث تم مناقشة جملة من الأفكار هدفها التعاون بين القطاع الخاص الوزارة في تنفيذ مشروع واد النار، نظراً لأهميته الإقتصادية ورفع مستوى السلامة المرورية عليه.



ومن جهة أخرى تم بحث التعاون في مجال الإسكان الميسر، ومناقشة فكرة التعاون في مجال إقامة مشاريع إسكان تستهدف ذوي الدخل المحدود، وتمكن المواطن البسيط من إمتلاك شقة سكنية بأسعار معقولة.



وأبدى الطرفان البوادر الإيجابية للبدء في أخذ خطوات عملية سيكون لها الأثر الإيجابي في تنفيذ المشاريع، وقال زيارة أن الوزارة تعتبر القطاع الخاص شريك لانجاز مشاريع استراتيجية تساهم في خدمة المواطن ودفع عجلة الإقتصاد الفلسطيني إلى الأمام.