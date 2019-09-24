شاهد: معدات طبية ووفد أمريكي في القطاع لإنشاء مستشفى ميداني ببيت حانون

وصل اليوم الثلاثاء، وفد فني من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز/بيت حانون، وذلك للإشراف على دخول معدات طبية ولوجستية الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم التجاري.







وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود: إن ادخال المعدات وتركيب المستشفى سيكون باشراف أمريكي، من خلال مختصيين فنيين ومهندسين.







ورصد "مراسلنا" دخول الشاحنات إلى معبر ايرز بيت حانون، تمهيداً لانزال المعدات داخل المستشفى الميداني الملاصق للمعبر من الجهة الغربية، ولا يبعدى سوى أمتار قليلة من الجدار الفاصل مع الأراضى المحتلة.







وكان السفير القطري محمد العمادي، كشف في وقت سابق عن انشاء مستشفى ميداني امريكي في شمال قطاع غزة لعلاج الحالات والجرحى الذين يحتاجون لعلاج ومتابعة طبية.









رام الله - دنيا الوطن