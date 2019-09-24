شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

خاص دنيا الوطن

أطلقت أبراج الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، النار تجاه الصحفيين والفنيين المشرفين على تركيب المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة.





وحسب مقطع فيديو بثته "دنيا الوطن"، فإن إطلاق النار بدأ منذ وصول الصحفيين والفنيين للمكان الخاص بإنشاء المستشفى الميداني بالقرب من معبر إيرز/بيت حانون.







ودخل اليوم الأربعاء، معدات للمستشفى الميداني المقرر انشاؤه على حدود قطاع غزة، والذي سيكون بإشراف دولي وقطري.









