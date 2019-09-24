مباشر | آخر مستجدات وجهود تطوير موسم الحج والعمرة

شؤون فلسطينية

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار الدكتور احمد براك، كافة المؤسسات للإنخراط في تنفيذ الاستراتيجية عبر القطاعية في مكافحة الفساد، سواء بتعزيز التدابير الوقائية والتوعوية أو من خلال الإبلاغ عن شبهات الفساد، مشددا على ان الهيئة ماضية في طريقها نحو رفع ترتيب فلسطين على خارطة الشفافية الدولية.

من جانبه قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، سماحة الشيخ محمد حسين،:" من يخون القدس هو خائن لله وللرسول ولجماعة المسلمين"، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد وطواقمها في مجال مكافحة الفساد والتحذير منه وحماية شعبنا من مخاطره.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تعاون، اليوم الثلاثاء 24 أيلول2019، بين هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها معالي المستشار الدكتور احمد براك، ، مع دار الإفتاء الفلسطينية ممثلة بالمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وقال براك:" إن الهيئة بذلت جهود كبيرة لإشراك الكل الفلسطيني بجهود مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك من خلال تنفيذها لمئات التدخلات التي من شانها رفع ترتيب فلسطين على خارطة الشفافية الدولية، بهدف تحقيق الرؤية الفلسطينية الهادفة للوصول لدولة خالية من الفساد.

وأوضح أن اهمية التوقيع على هذه المذكرة تكمن باستهدافها لشريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني ألا وهي "القطاع الديني"، حيث تعمل دار الإفتاء على نشر الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد من خلال منابرها، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على مدار السنوات الماضية على إستهداف القطاع الديني من خلال شركائها في هذا القطاع مثل وزارة الأوقاف الدينية والهيئة الإسلامية المسيحية ودار الإفتاء، حيث نفذت بالشراكة معهم عشرات الأنشطة تنوعت ما بين مؤتمرات وورش عمل ونشرات توعوية ومسابقات دينية ولقاءات إعلامية، هدفت من خلالها لخلق بيئة مجتمعية طاردة ورافضة للفساد.

واكد براك حرص الهيئة على التعاون مع دار الإفتاء على إعداد مواد صحفية تبرز الفتاوى المتعلقة بشبهات الفساد، واعداد خطة عمل أعلامية مشتركة مع وسائل الاعلام المحلية بما يعزز جهود الهيئة ودار الافتاء في مكافحة الفساد والتوعية المجتمعية حول انواعه واشكاله.

من جانبه شكر سماحة الشيخ محمد حسين هيئة مكافحة الفساد برئاسة معالي المستشار د.احمد براك، على جهودها الكبيرة التي تبذلها في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني المرابط، مؤكدا على أن توقيع هذه المذكرة سوف يساهم في تعزيز جهود مكافحة
الفساد ونشر الوعي المجتمعي من خلال الأنشطة المشتركة بين الجانبين.

واشار الى أن من مهام دار الإفتاء بيَان الحق والصواب والتحذير من الوقوع بشبهات الفساد، مشيرا إلى ان الفساد يهلك الشعوب والانسان إذا إنتشر بهما، مؤكدا إستعداد دار الإفتاء للتعاون مع الهيئة بكافة السبل والمساهمة في تنفيذ خطة الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن المكانة المقدسة لفلسطين تستوجب منا الحفاظ عليها، مؤكدا بان من يخون القدس يخون الله ورسوله والمسلمين.

ودعا المفتي كافة ابناء شعبنا لدعم جهود الهيئة في اداء رسالتها وتحقيق اهدافها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والتحذير من الفساد وطرقه والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد التي هي نتاج مشاركة كل مؤسسات الدولة ومنظمة التحرير الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، موضحا ان دار الافتاء اصدرت 13 فتوى شرعية حول جرائم الفساد فيما يخص الرشوة والتزوير والتزييف، استثمار الوظيفة، اساءة الائتمان، التهاون في اداء الواجبات الوظيفية، غسل الاموال الناتجة عن جرائم الفساد، والكسب غير المشروع، المتاجرة بالنفوذ، اساءة استعمال السلطة، قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقا وتحق باطلا، عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع تؤدي الى تضارب في المصالح، اعاقة سير العدالة.

واضاف:" اننا سعداء بتوقيع هذه المذكرة للتعاون المشترك من خلال دور الافتاء المنتشرة في كل محافظات الوطن والمنشورات ودور المفتين لاننا ندرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على كاهل الهيئة ونحن واثقون بقدرة الهيئة بقيادة المستشار على مواصلة هذا الطريق باعتباره من أهل الخبرة والمعرفة والتخصص".

وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد من خلال عقد اللقاءات والمواعظ الدينية وتنظيم ورشات العمل، والتعاون المشترك في مجال تفعيل الإعلام في مجال مكافحة الفساد من منظور ديني،
وإصدار النشرات التوعوية وتخصيص زاوية لموضوعات  الفساد في مجلة الإسراء الدورية، بالإضافة لبلورة خطة دار الإفتاء في تنفيذ الإستراتيجية عبر القطاعية في مكافحة الفساد للأعوام 2020-2022.

وبعد توقيع الإتفاقية نظمت هيئة مكافحة الفساد ودار الإفتاء ورشة عمل توعوية شارك بها مساعدي المفتين والمدراء، والباحثين في داء الإفتاء، حيث إستعرض مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد الدكتور
حمدي الخواجا أبرز بنود الإستراتيجية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022، بينما قدم الشيخ إبراهيم عوض الله من دار الإفتاء الفلسطينية شرحا حول الفتاوى الشرعية المتعلقة بجرائم الفساد التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم "1" لعام 2005 وتعديلاته.

وفي الختام اجاب ممثلي الهيئة على أسئلة الحضور المتعلقة بآلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وسبل تقديم الشكاوى والبلاغات من خلالها.

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

شاهد: لحظة إطلاق النار على الصحفيين والفنيين بمحيط المستشفى الميداني شمال القطاع

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

إسرائيل تبتكر &#34;مقابر الأنفاق&#34; لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

إسرائيل تبتكر "مقابر الأنفاق" لليهود بالقدس للاستيلاء على مزيد من الأراضي

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

التعليقات

الدنيا حكايات

لعبة معبر رفح

لعبة معبر رفح

شؤون فلسطينية

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

وزير التربية: خطوات دعم التعليم في القدس متواصلة

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

المفتي العام : من يخون القدس خائن لله ولرسوله وللمسلمين

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأسرى وذووهم يوجهون رسالة للمجتمع الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية والدولية

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

رأفت يُدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للأقصى ويرفض التصريحات الأسترالية

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

شاهد: الاحتلال يهدم منزلاً قيدَ الإنشاء في حي الطور بالقدس ويعتقل مالكه

منوعات

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نيكول سابا تُثير الجدل برأيها حول قرار إليسا: أنا حرّة

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت.. هل قصد كاظم الساهر؟

&#34;الكويتي يتزوج خدامته&#34;.. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

"الكويتي يتزوج خدامته".. فنانة كويتية ترد على منتقدي زواجها من مصري

&#34;قميص ولا فستان؟&#34;.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

"قميص ولا فستان؟".. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

هذه الأسباب جعلت أنغام حزينة بعد زواجها الأخير

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

والد صابرين بورشيد ينفي للمرة الأولى وفاتها بالسرطان

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

نادين تحذف هذه الصورة بعدما أثارت الجدل والانتقادات

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ&#34;الصُلحة&#34;

إمارات رزق تعود لزوجها بعد أيام من الطلاق.. شاهد الصورة الأولى لـ"الصُلحة"

&#34;ديمي مور&#34; تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

"ديمي مور" تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابها مقابل 500 دولار

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتلجأ لزوجها حسام حبيب

عربي

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على منشآتي النفط تم باستخدام أسلحة إيرانية

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

فاجعة في الجزائر.. وفاة ثمانية أطفال رُضّع في حريق بمستشفى ولادة

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ &#34;حكمته&#34;

شاهد: السيسي يشكر ترامب لـ "حكمته"

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي

شاهد: عمرو أديب يكشف محاولة لاغتيال الرئيس السيسي