مريضة بالسرطان تناشد الوزير الشيخ تسهيل سفرها للعلاج









رام الله - دنيا الوطنناشدت المريضة منال أحمد محمود حماد 40 عاما من سكان محافظة خانيونس والمصابة بمرض سرطان الكبد الجهات المسؤولة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بتسهيل سفرها والذي كان مقررا اليوم 23 للعلاج في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة بعد حصولها على تحويلة من دائرة العلاج بالخارج بوزارة الصحة.وأوضحت عائلة المريضة حماد أن الأطباء نصحوها بسرعة العلاج لان المرض ينتشر بسرعه في جسدها وهناك خطورة على حياتها في حالة عدم سفرها مؤكدة أن المريضة وضعها الصحي في غاية الصعوبة وأنها بحاجة للعلاج بصورة فورية.وأشارت العائلة إلى أن المريضة رفضت للمرة الثالثة على التوالي من السفر دون أية أسباب أخرها اليوم الموافق 23 – 9 من قبل الجانب الإسرائيلي.وبدورها استصرخت المريضة حماد أم لعدة أطفال مرة أخرى وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ والجهات المسؤولة تسهيل سفرها للعلاج في مستشفى المطلع وبينت المريضة وعلامات المرض بادية على وجهها أنها لا تنام وتعاني من أعراض عديدة حيث أنها أصبحت لا تستطيع خدمة وتربية أطفالها الصغار متمنية أن يستجيب الوزير لصرختها ويتدخل لأنفاذ حياتها حتى تستطيع تكملة تربية أطفالها الصغار.ومن الجدير ذكره أن الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان تعمل جاهدة بالتنسيق مع مؤسسات حقوق الانسان من أجل الحصول على حقهم في التنقل والعلاج بحرية.للتواصل / 0599570617