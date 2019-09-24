الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد



وجاء الحكم في القضية، بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة رام الله، أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة، الأستاذة وضحى عواد.





رام الله - دنيا الوطندانت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضي قاسم ذياب، والقاضي سلطان عيسى، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (ه، ي) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف.