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شؤون فلسطينية

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014

الخضري: 2000 وحدة سكنية مُدمرة كلياً في غزة منذ عدوان 2014
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن 2000 وحدة سكنية في قطاع غزة مُدمرة كليا منذ العدوان الإسرائيلي صيف عام 2014.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الثلاثاء على أن هذه الوحدات السكنية لم يتم اعمارها رغم مرور خمس سنوات على نهاية العدوان، بسبب عدم توفر التمويل.

وأكد الخضري، أن إعادة الاعمار مطلب أخلاقي وإنساني وقانوني، خاصة أن آلاف الأسر ما زالت في عداد المشردين.

وناشد المانحين في مؤتمر اعادة الإعمار في القاهرة الذي عقد عقب نهاية العدوان في أكتوبر 2014، الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة والتي لم تبنى بعد.

كما ناشد الخضري رعاة المؤتمر وهما مصر والنرويج، اتخاذ خطوات عملية تجاه إنهاء معاناة الأسر المنكوبة بسبب العدوان الإسرائيلي من خلال الطلب من المانحين الوفاء بالتزاماتهم.

وجدد الخضري التأكيد، أن غزة تعيش مأساة الحصار والعدوان، وأصحاب البيوت المدمرة يعيشون أزمة التشرد عن بيوتهم، إضافة للحصار والعدوان وضيق الحالة الاقتصادية.

وقال: "غزة في حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، والتدخل السريع لإعادة بناء ما دمره العدوان، جزء من حل أزمات عدة متفاقمة".

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